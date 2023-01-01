Січень, 01 в 0:40

У Києві та області лунають вибухи.

Перед цим у Києві та Київській області була оголошена повітряна тривога.

Очільник Київської ОВА Микола Кулеба згодом повідомив, що в Київській області працює ППО.

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Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив вибухи у місті.

– У столиці чутно вибухи. Працює ППО, – написав він.

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації (КМВА), уламками знищеної ворожої ракети було пошкоджено автомобіль у Шевченківському районі столиці.

В КМВА також підтвердили роботу української протиповітряної оборони.

Водночас повітряна тривога була оголошена по всій Україні.