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Факти / Україна

Перша година нового року: у Києві вибухи і повітряна тривога

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підтверджено
Перша година нового року: у Києві вибухи і повітряна тривога

У Києві та області лунають вибухи.

Перед цим у Києві та Київській області була оголошена повітряна тривога.

Очільник Київської ОВА Микола Кулеба згодом повідомив, що в Київській області працює ППО.

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Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив вибухи у місті.

– У столиці чутно вибухи. Працює ППО, – написав він.

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації (КМВА), уламками знищеної ворожої ракети було пошкоджено автомобіль у Шевченківському районі столиці.

В КМВА також підтвердили роботу української протиповітряної оборони.

Водночас повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

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