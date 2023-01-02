Январь, 02 в 17:44

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал итоги 2022 года.

По его словам, ВСУ и другие составляющие Сил обороны освободили 40% оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий и 28% всех оккупированных Россией с 2014 года территорий Украины.

Освобождение правобережной части Херсонщины довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв.км.

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— На сегодняшний день Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3 786 км, в т.ч. активная линия фронта с агрессором составляет 1500 км, — отметил он.

Подготовка личного состава и общевойсковых подразделений ВСУ производится на территории 17 европейских стран. В целом, благодаря государствам-партнерам подготовлено более 20 тыс. военнослужащих.

Из районов ведения боевых действий были эвакуированы более 600 тыс. гражданских.

Более тысячи тяжелораненых военнослужащих были направлены на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, ФРГ, Италию, Румынию, США и Израиль.

В течение года от взрывоопасных предметов очищено 1 346,22 га территорий местности, 21,18 га лесных массивов, 134,66 км линий электропередач, 39 км газопроводов, 182,1 км дорог, 165,2 тыс. кв.м зданий, а также уничтожены 41,8 тыс. единиц взрывоопасных предметов.

Почти 29 тыс. военнослужащих ВСУ получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные во время отпора российским оккупантам.

Звание Герой Украины присвоили 160 военнослужащим. 44 воинские части наградили почетными наградами За мужество и отвагу. 59 бригадам и двум отдельным батальонам вручили боевые флаги.