Січень, 02 в 17:44

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував підсумки 2022 року.

За його словами, ЗСУ та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого 2022 року територій та 28% від всіх окупованих Росією з 2014 року територій України.

Звільнення правобережної частини Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тис. кв.км.

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– На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 786 км, у т.ч. активна лінія фронту з агресором становить 1 500 км, – зазначив він.

Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн. Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено понад 20 тис. військовослужбовців.

З районів ведення бойових дій було евакуйовано понад 600 тис. цивільних громадян.

Понад тисячу важкопоранених військовослужбовців було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США й Ізраїлю.

Упродовж року від вибухонебезпечних предметів очищено 1 346,22 га територій місцевості, 21,18 га лісових масивів, 134,66 км ліній електропередач, 39 км газопроводів, 182,1 км доріг, 165,2 тис. кв.м будівель, а також знищено 41,8 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів.

Майже 29 тис. військовослужбовців ЗСУ отримали державні нагороди за мужність та героїзм, проявлені під час відсічі російським окупантам.

Звання Герой України присвоїли 160 військовослужбовцям. 44 військові частини нагородили почесними відзнаками За мужність та відвагу. 59 бригадам і двом окремим батальйонам вручили бойові прапори.