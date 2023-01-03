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Факты / Україна

Кабмин утвердил новый порядок военного учета в Украине: что изменилось

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Кабмин утвердил новый порядок военного учета в Украине: что изменилось
Фото: Depositphotos

Правительство приняло постановление о новом порядке военного учета в Украине, согласно которому украинцы должны становиться на учет с 16 лет. Раньше было с 17 лет.

Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Кроме того, теперь посольства будут вести военный учет среди украинцев, которые находятся за рубежом, и “способствовать” их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и особый период.

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На работу или обучение военнообязанного смогут принять только после предъявления им актуального военного билета, в том числе через Дію.

Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через Дію по декларации местожительства (порядок и механизм должно разработать Минобороны).

При этом женщины-врачи или фармацевты, которые не состояли на военном учете до утверждения этого постановления, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года.

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Кроме того, на руководителей предприятий возложили обязанность извещать рабочих о призыве и подавать приказ об этом им под подпись.

Все центры занятости будут представлять информацию о безработных военнообязанных.

Документ пока не вступил в силу.

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