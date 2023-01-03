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Факти / Україна

Кабмін затвердив новий порядок військового обліку в Україні: що змінилося

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Кабмін затвердив новий порядок військового обліку в Україні: що змінилося
Фото: Depositphotos

Уряд ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні, згідно з яким українці повинні ставати на облік із 16 років. Раніше було з 17 років.

Інформація про це з’явилась на офіційному сайті відомства.

Крім того, тепер посольства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном, і “сприяти” їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період.

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На роботу або навчання військовозобов’язаного зможуть прийняти лише після пред’явлення ним актуального військового квитка, зокрема через Дію.

Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через Дію за декларацією місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони).

При цьому, жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цієї постанови, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

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Крім того, на керівників підприємств поклали обов’язок сповіщати робітників про призов та доводити наказ про це їм під підпис.

Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов’язаних.

Документ поки що не набрав чинності.

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