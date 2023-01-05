Январь, 05 в 13:56

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко оценил французские AMX-10RC, которые пообещал Украине президент Эммануэль Макрон.

Он уточнил, что AMX-10RC – не “колесный танк”, так как подобного класса вообще не существует. По его словам, это машина огневой поддержки танков, которую он назвал “очень полезной и нужной”, в особенности – в рамках тактики контрнаступлений, которую используют ВСУ.

– Мобильность и напористость, которым не хватало дополнительной огневой мощи, особенно которой не было у противника. Нарезной же ствол 105-мм F2 BK MECA L/48 справляется с этим на ура. В целом, для нас это весьма специфическая машинка, по сути, мобильный БТР с очень мощным как для БТРа стволом, – пояснил эксперт.

Он добавил, что немаловажным является то, когда и в каком количестве мы получим AMX-10RC – у Франции их очень много, но и Украине необходимо как можно больше техники.

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– Отдельно отмечу, что AMX-10RC — это не уникальная машина огневой поддержки пехоты. Например, у Италии есть B1 Centauro, причем даже в варианте с 120-мм пушкой Oto Melara. А у США M1128 Mobile Gun System, – перечислил Коваленко.

Он напомнил, что Франция первой предоставляет нам боевые машины такого типа, как в свое время первой предоставила 155-мм САУ CAESAR, после чего подтянулись и все остальные.