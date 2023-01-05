Січень, 05 в 13:56

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко оцінив французькі AMX-10RC, які пообіцяв Україні президент Еммануель Макрон.

Він уточнив, що AMX-10RC – не “колісний танк”, оскільки такого класу взагалі не існує. За його словами, це – машина вогневої підтримки танків, яку він назвав “дуже корисною та потрібною”, особливо – в рамках тактики контрнаступів, яку використовують ЗСУ.

– Мобільність і наполегливість, яким не вистачало додаткової вогневої потужності, особливо якої не було в противника. Нарізний ствол 105-мм F2 BK MECA L/48 справляється з цим на ура. Загалом, для нас це дуже специфічна машинка, по суті, мобільний БТР із дуже потужним як для БТР-а стволом, – пояснив експерт.

Він додав, що важливим є те, коли і в якій кількості ми отримаємо AMX-10RC – у Франції їх дуже багато, але й Україні необхідно якнайбільше техніки.

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– Окремо зазначу, що AMX-10RC – це не унікальна машина вогневої підтримки піхоти. Наприклад, у Італії є B1 Centauro, причому навіть у варіанті зі 120-мм гарматою Oto Melara. А у США M1128 Mobile Gun System, – перерахував Коваленко.

Він нагадав, що Франція – перша надає нам бойові машини такого типу, так само, як свого часу першою надала 155-мм САУ CAESAR, після чого підтягнулися й інші.

Фото: chars-francais.net