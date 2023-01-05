Резников оценил возможность нового нападения со стороны Беларуси

Январь, 05 в 19:08

Министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк об обещаниях министра обороны Беларуси Виктора Хренина, что его страна не будет участвовать в нападении на Украину накануне полномасштабного вторжения.

– Здесь два варианта – либо это была ложь, либо это полная беспомощность, неосведомленность и зависимость от россиян. В любом случае это не спасает чести мундира этого министра белорусского, потому что он давал слово офицера и не сдержал его, – сообщил Резников.

Он добавил, что сейчас Украина внимательно наблюдает за всем происходящим как в глубине Беларуси, так и вблизи границы с Украиной.

– Наблюдает наша разведка, и наши друзья – и польские, и литовские. Мы понимаем, что в планах Кремля – уничтожение всего украинского государства. Захват столицы, всех территорий. А потом, возможно, ведение каких-то переговоров с Западом о распределении влияния. Для этого им нужно сконцентрировать усилия на нескольких местах, – подчеркнул министр.

Он заявил, что украинские защитники не расслабляются и готовятся к любому сценарию со стороны Беларуси, поэтому поймут, когда риски станут более или менее серьезными.

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Фото: Игорь Клименко