Резніков оцінив можливість нового нападу з боку Білорусі

Січень, 05 в 19:08

Міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк про обіцянки міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, що його країна не братиме участі в нападі на Україну напередодні повномасштабного вторгнення.

– Тут два варіанти – або це була брехня, або це повна безпорадність, необізнаність і залежність від росіян. В будь-якому разі це не рятує честі мундиру цього міністра білоруського, тому що він давав слово офіцера і не дотримав його, – повідомив Резніков.

Він додав, що зараз Україна уважно спостерігає за усім, що відбувається як в глибині Білорусі, так і поблиз кордону з Україною.

– Спостерігає наша розвідка, і наші друзі – і польські, і литовські. Ми розуміємо, що в планах Кремля – знищення всієї української держави. Захоплення столиці, всіх територій. А потім, можливо – ведення якихось перемовин з Заходом про розподіл впливу. Для цього їм треба сконцентрувати зусилля на декількох місцях, – підкреслив міністр.

Він заявив, що українські захисники не розслабляються і готуються до будь-якого сценарію з боку Білорусі, тож зрозуміють, коли ризки стане більш чи менш серйозними.

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Фото: Ігор Клименко