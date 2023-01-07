Январь, 07 в 1:00

Соединенные Штаты начнут обучать украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot в конце этого месяца.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.

По ее словам, обучение украинских войск займет “несколько месяцев”.

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Неизвестно, какое именно количество украинских военнослужащих будет обучено работе с противоракетной системой.

Напомним, 5 января Пентагон заявил, что США рассматривают возможность привлечения украинцев в Америке для обучения работе с ракетной системой Patriot, а также возможность обучения за рубежом “или сочетание обоих вариантов”.

— Я думаю, что мы явно находимся в той точке этой битвы, когда мы сможем обеспечить такую подготовку, чтобы Украина могла поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территорий, — заявил ранее пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

Накануне Германия объявила, что присоединится к Соединенным Штатам в вопросе передачи Украине комплекса ПВО Patriot. Впрочем, позднее в немецком правительстве уточнили, что планируют передать указанный ЗРК до конца марта, а пока украинских специалистов будут обучать работе с Patriot.