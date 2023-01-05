Январь, 05 в 11:01

Обучение специалистов работе на ЗРК Patriot будет проходить в максимально сжатые сроки.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарофона.

– Обучение наших специалистов проходит тоже в максимально сжатые сроки. Если технически будет возможно системы Patriot привезти в Украину и поставить на боевое дежурство, ввести в состав Воздушных сил, то специалисты к тому времени, понятно, что будут уже тоже подготовлены. Это показывает практика тех же Iris-T и NASAMS, когда специалистам понадобилось несколько недель для подготовки, – сказал он.

По словам Игната, на обучение работе с Patriot может уйти немного больше времени.

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В то же время пресс-секретарь Воздушных сил выразил надежду, что процесс обновления украинской системы противовоздушной обороны будет продолжаться.

В частности, следующим шагом может стать многоцелевой самолет типа F-16, без которого будет очень тяжело противостоять нынешним вызовам.

– Его передача будет огромным шагом на пути к нашей победе, – подчеркнул Игнат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ожидает развертывания Patriot в максимально сжатые сроки, подготовка к передаче этих систем уже началась.

Источник: телемарафон