Вероятно, с середины февраля Киеву будет все равно на любой блэкаут — Центр исследования энергетики

Январь, 08 в 11:42

В Центре исследования энергетики допускают, что с середины февраля Киеву можно будет не бояться блэкаута.

Об этом сказал директор Центра Александр Харченко.

— Когда мы говорим об энергосистеме Украины, которая абсолютно объединена, то один из наиболее сложных регионов — Киевский. Он дефицитен очень сильно, – сказал Харченко.

По его словам, Киев был и остается одним из самых уязвимых мест и российские энергетики об этом знают. Именно они помогают войскам РФ планировать атаки.

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В то же время, как утверждает директор Центра исследования энергетики, сейчас реализуется план, согласно которому столица сможет избежать тотальных отключений электроэнергии.

– Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно любой блекаут. Киев будет стоять. Надо сделать определенные вещи, – сказал он.

Харченко отметил, что дальше этот “зонтик” будет расширяться и на другие крупные города, чтобы угроза блэкаута не была страшной.

– В городах будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы если система не работает, все получили питание, тепло и воду, — добавил он.

Источник: телемарафон