Ймовірно, з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут – Центр досліджень енергетики

Січень, 08 в 11:42

У Центрі досліджень енергетики допускають, що з середини лютого Києву можна буде не боятись блекауту.

Про це сказав очільник Центру Олександр Харченко.

– Коли ми говоримо про енергосистему України, яка є абсолютно об’єднаною, то один з найбільш складних регіонів – Київський. Він дефіцитний дуже сильно, – сказав Харченко.

За його словами, Київ був і залишається одним з найбільш вразливих місць, і російські енергетики про це знають. Саме вони допомагають військам РФ планувати атаки.

Зараз дивляться

Водночас, як стверджує директор Центру досліджень енергетики, наразі реалізовується план, згідно з яким столиця зможе уникнути тотальних відключень електроенергії.

– Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно будь-який блекаут. Київ буде стояти. Треба зробити певні речі, – сказав він.

Харченко зазначив, що далі ця “парасолька” буде розширюватись і на інші великі міста, щоб загроза блекауту не була страшною.

– В містах буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло і воду, – додав він.

Джерело: телемарафон