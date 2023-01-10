Январь, 10 в 6:36

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области ;

; Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка, Победа Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 10.01.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 321-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.