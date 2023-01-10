Карта бойових дій на 10.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області;
- Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 10.01.2023
Втрати РФ на 10 січня 2023
- особового складу ‒ близько 112 470 (+710),
- танків ‒ 3 084 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 6 154 (+7),
- артилерійських систем – 2 073 (+4),
- реактивних систем залпового вогню – 434,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 217,
- літаків – 285,
- гелікоптерів – 275,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 860 (+4),
- крилатих ракет ‒ 723,
- кораблів (катерів) ‒ 17 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8),
- спеціальної техніки ‒ 183.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.