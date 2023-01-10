Карта бойових дій на 10.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 10 в 6:36

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області ;

; Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 10.01.2023

Втрати РФ на 10 січня 2023

особового складу ‒ близько 112 470 (+710),

танків ‒ 3 084 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 154 (+7),

артилерійських систем – 2 073 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 434,

засобів протиповітряної оборони ‒ 217,

літаків – 285,

гелікоптерів – 275,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 860 (+4),

крилатих ракет ‒ 723,

кораблів (катерів) ‒ 17 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8),

спеціальної техніки ‒ 183.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.