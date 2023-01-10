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Факти / Україна

Карта бойових дій на 10.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

  • Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області;
  • Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 10.01.2023

Карта бойових дій 9 січня 2023

Втрати РФ на 10 січня 2023

  • особового складу ‒ близько 112 470 (+710),
  • танків ‒ 3 084 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 154 (+7),
  • артилерійських систем – 2 073 (+4),
  • реактивних систем залпового вогню – 434,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 217,
  • літаків – 285,
  • гелікоптерів – 275,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 860 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 723,
  • кораблів (катерів) ‒ 17 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8),
  • спеціальної техніки ‒ 183.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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