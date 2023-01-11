Январь, 10 в 22:16

Украинского гражданства лишили четырех народных депутатов, которые поддерживали Кремль в российско-украинской войне.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 10 января.

Он рассказал, что в течение дня, на основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, он принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича.

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— Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими, — сказал он.

Президент добавил, что это не последние подобные решения, а соответствующие службы сейчас работают.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня начался новый этап дипломатического марафона Украины. В течение дня Владимир Зеленский имел четыре разговора: с президентами Эстонии и Европейского Совета, а также с премьерами Ирландии и Бельгии.

— Проинформировал их о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации в Донецкой области, о постоянных российских штурмах и тот факт, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что этому можно и нужно противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров.

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