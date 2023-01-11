Січень, 10 в 22:16

Українського громадянства позбавили чотирьох народних депутатів, які підтримували Кремль у російсько-українській війні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 10 січня.

Він розповів, що протягом дня, на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, він ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.

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– Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними, – сказав він.

Президент додав, що це не останні подібні рішення, а відповідні служби наразі працюють.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні розпочався новий етап дипломатичного марафону України. Протягом дня Володимир Зеленський мав чотири розмови: з президентами Естонії та Європейської ради, а також з прем’єрами Ірландії та Бельгії.

– Поінформував їх про ситуацію на полі бою: про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів.

– Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації, – сказав він.

Президент наголосив, що разом із партнерами необхідно зробити все, “щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе”.

– Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що у розмові з президентом Європейської ради обговорили фінансову і соціальну підтримку України, а також зброю та подальшу євроінтеграцію України.

З прем’єр-міністром Бельгії йшлося про українську формулу миру, а саме: відновлення безпеки, відновлення територіальної цілісності, відновлення справедливості.

Президент Естонії та український лідер обговорили подальші кроки у європейській та євроатлантичній інтеграції.

– Я дякую Естонії за дуже потужне представництво інтересів України у Європі. Навіть коли хтось сумнівається, Естонія знаходить аргументи, як підтримувати Україну та як посилювати санкційний тиск на Росію, – сказав Зеленський.

Зокрема, з прем’єр-міністром Ірландії обговорили готовність продовжувати курс Ірландії на всебічну підтримку України, зокрема енергетичну підтримку.

– Загалом за час від мого візиту у Вашингтон я провів уже близько тридцяти переговорів із лідерами та представниками держав-партнерів. І буквально відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше, – сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Соледара.