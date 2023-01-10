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Факты / Україна

Оккупанты в Горловке мобилизовали людей с инвалидностью – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Российские оккупанты продолжают мобилизовывать местных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Так, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины есть информация, что во время одного из рейдов в Горловке Донецкой области захватчики мобилизовали около 30 человек.

Четверо из мобилизованных имеют инвалидность.

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– После двух дней так называемой подготовки на полигоне Восточный они были направлены в одну из воинских частей российских оккупационных войск, – сообщают в Генштабе ВСУ.

К слову, мобилизационные мероприятия захватчики совершают на фоне значительных потерь.

В частности, известно, что в больницу в Новотроицком Херсонской области только за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Согласно данным Генштаба ВСУ, только в течение 9 января авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, украинские воины сбили два вражеских разведывательных беспилотника типа Орлан.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

  • пункт управления,
  • пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника,
  • две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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