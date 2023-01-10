Окупанти в Горлівці мобілізували людей з інвалідністю – Генштаб ЗСУ

Січень, 10 в 7:03

Російські окупанти продовжують мобілізовувати місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України.

Так, у Генеральному штабі Збройних сил України є інформація, що під час одного з рейдів у Горлівці Донецької області загарбники мобілізували майже 30 осіб.

Четверо з мобілізованих мають інвалідність.

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– Після двох днів так званої підготовки на полігоні Восточный їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

До слова, мобілізаційні заходи загарбники здійснюють на тлі значних втрат.

Зокрема, відомо, що до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області тільки за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, лише протягом 9 січня авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, українські воїни збили два ворожих розвідувальних безпілотники типу Орлан.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

пункт управління,

п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника,

дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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