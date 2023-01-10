Окупанти в Горлівці мобілізували людей з інвалідністю – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують мобілізовувати місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України.
Так, у Генеральному штабі Збройних сил України є інформація, що під час одного з рейдів у Горлівці Донецької області загарбники мобілізували майже 30 осіб.
Четверо з мобілізованих мають інвалідність.
– Після двох днів так званої підготовки на полігоні Восточный їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.
До слова, мобілізаційні заходи загарбники здійснюють на тлі значних втрат.
Зокрема, відомо, що до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області тільки за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.
За даними Генштабу ЗСУ, лише протягом 9 січня авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Крім того, українські воїни збили два ворожих розвідувальних безпілотники типу Орлан.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:
- пункт управління,
- п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника,
- дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.
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