Дело уже в суде: у винницкого митрополита нашли письма Кириллу и агитки с Путиным
В Винницкой области будут судить главу епархии УПЦ МП за публичное оправдание российской вооруженной агрессии против Украины.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, правоохранители собрали безоговорочные доказательства вины митрополита Винницкой епархии УПЦ МП.
Согласно материалам следствия, епископ распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ Украины.
Кроме того, на одном из сайтов РПЦ фигурант размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.
Правоохранители провели обыски по месту жительства митрополита Винницкой епархии УПЦ МП и в религиозных зданиях.
В конце концов доказательства преступных действий были обнаружены в компьютерах и мобильных телефонах епископа.
Среди прочего во время обысков правоохранители обнаружили письма с поздравлениями к патриарху Кириллу по случаю Пасхи, прокремлевскую литературу и агитки с президентом РФ Владимиром Путиным.
Факт незаконной деятельности епископа удалось подтвердить благодаря инициированной СБУ экспертизе изъятых материалов.
В обвинительном акте, который уже направили в суд, действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Митрополиту грозит реальный срок наказания – до восьми лет лишения свободы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.
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