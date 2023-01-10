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Факты / Україна

Дело уже в суде: у винницкого митрополита нашли письма Кириллу и агитки с Путиным

Татьяна Забожко, редактор ленты
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Фото: СБУ

В Винницкой области будут судить главу епархии УПЦ МП за публичное оправдание российской вооруженной агрессии против Украины.

Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Дело уже в суде: у винницкого митрополита нашли письма Кириллу и агитки с Путиным / 5 фотографий

Как сообщают в Службе безопасности Украины, правоохранители собрали безоговорочные доказательства вины митрополита Винницкой епархии УПЦ МП.

Согласно материалам следствия, епископ распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ Украины.

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Кроме того, на одном из сайтов РПЦ фигурант размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Правоохранители провели обыски по месту жительства митрополита Винницкой епархии УПЦ МП и в религиозных зданиях.

В конце концов доказательства преступных действий были обнаружены в компьютерах и мобильных телефонах епископа.

Среди прочего во время обысков правоохранители обнаружили письма с поздравлениями к патриарху Кириллу по случаю Пасхи, прокремлевскую литературу и агитки с президентом РФ Владимиром Путиным.

Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)

Факт незаконной деятельности епископа удалось подтвердить благодаря инициированной СБУ экспертизе изъятых материалов.

В обвинительном акте, который уже направили в суд, действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Митрополиту грозит реальный срок наказания – до восьми лет лишения свободы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: СБУ
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