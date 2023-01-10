Січень, 10 в 13:17

У Вінницькій області судитимуть очільника єпархії УПЦ МП за публічне виправдовування російської збройної агресії проти України.

Справа вже в суді: у вінницького митрополита знайшли листи Кирилу та агітки з Путіним / 5 фотографий

Як повідомляють у Службі безпеки України, правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП.

Згідно з матеріалами слідства, єпископ поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

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Крім того, на одному з сайтів РПЦ фігурант розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП та в релігійних спорудах.

Зрештою докази злочинних дій було виявлено в комп’ютерах та мобільних телефонах єпископа.

Під час обшуків серед іншого правоохоронці виявили листи з привітаннями до патріарха Кирила з нагоди Великодня, прокремлівську літературу та агітки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Факт незаконної діяльності єпископа вдалось підтвердити завдяки ініційованій СБУ експертизі вилучених матеріалів.

В обвинувальному акті, який вже скерували до суду, дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Митрополиту загрожує реальний термін покарання – до восьми років позбавлення волі.

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