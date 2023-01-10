Справа вже в суді: у вінницького митрополита знайшли листи Кирилу та агітки з Путіним
У Вінницькій області судитимуть очільника єпархії УПЦ МП за публічне виправдовування російської збройної агресії проти України.
Як повідомляють у Службі безпеки України, правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП.
Згідно з матеріалами слідства, єпископ поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.
Крім того, на одному з сайтів РПЦ фігурант розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП та в релігійних спорудах.
Зрештою докази злочинних дій було виявлено в комп’ютерах та мобільних телефонах єпископа.
Під час обшуків серед іншого правоохоронці виявили листи з привітаннями до патріарха Кирила з нагоди Великодня, прокремлівську літературу та агітки з президентом РФ Володимиром Путіним.
Факт незаконної діяльності єпископа вдалось підтвердити завдяки ініційованій СБУ експертизі вилучених матеріалів.
В обвинувальному акті, який вже скерували до суду, дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
Митрополиту загрожує реальний термін покарання – до восьми років позбавлення волі.
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