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Факти / Україна

Справа вже в суді: у вінницького митрополита знайшли листи Кирилу та агітки з Путіним

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Фото: СБУ

У Вінницькій області судитимуть очільника єпархії УПЦ МП за публічне виправдовування російської збройної агресії проти України.

Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)
Справа вже в суді: у вінницького митрополита знайшли листи Кирилу та агітки з Путіним / 5 фотографий

Як повідомляють у Службі безпеки України, правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП.

Згідно з матеріалами слідства, єпископ поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

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Крім того, на одному з сайтів РПЦ фігурант розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП та в релігійних спорудах.

Зрештою докази злочинних дій було виявлено в комп’ютерах та мобільних телефонах єпископа.

Під час обшуків серед іншого правоохоронці виявили листи з привітаннями до патріарха Кирила з нагоди Великодня, прокремлівську літературу та агітки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Затримання митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП)

Факт незаконної діяльності єпископа вдалось підтвердити завдяки ініційованій СБУ експертизі вилучених матеріалів.

В обвинувальному акті, який вже скерували до суду, дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Митрополиту загрожує реальний термін покарання – до восьми років позбавлення волі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: СБУ
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