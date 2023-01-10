Январь, 10 в 6:10

Ночью 10 января в Херсоне неоднократно раздавались взрывы.

Об этом с места происшествия сообщали очевидцы.

Сначала громкие звуки прогремели около часа ночи.

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А еще ориентировочно через 15 минут повторились снова.

Официальных комментариев о ночных взрывах пока не поступало.

Напомним, что вечером 9 января российский снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала Херсона.

Из-за попадания вспыхнул пожар в частном жилом доме.

По данным заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, погиб один человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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