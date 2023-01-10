У Херсоні вночі неодноразово лунали вибухи
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Уночі 10 січня в Херсоні неодноразово лунали вибухи.
Про це з місця події повідомляли очевидці.
Спершу гучні звуки прогриміли близько першої ночі.
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А ще орієнтовно за 15 хвилин повторилися знову.
Офіційних коментарів про нічні вибухи поки не надходило.
Нагадаємо, що ввечері 9 січня російський снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу Херсону.
Через влучання спалахнула пожежа в приватному житловому будинку.
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