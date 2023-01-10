У Херсоні вночі неодноразово лунали вибухи

Січень, 10 в 6:10

Уночі 10 січня в Херсоні неодноразово лунали вибухи.

Про це з місця події повідомляли очевидці.

Спершу гучні звуки прогриміли близько першої ночі.

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А ще орієнтовно за 15 хвилин повторилися знову.

Офіційних коментарів про нічні вибухи поки не надходило.

Нагадаємо, що ввечері 9 січня російський снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу Херсону.

Через влучання спалахнула пожежа в приватному житловому будинку.

За даними заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, загинула одна людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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