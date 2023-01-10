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Факти / Україна

У Херсоні вночі неодноразово лунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Херсоні вночі неодноразово лунали вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 10 січня в Херсоні неодноразово лунали вибухи.

Про це з місця події повідомляли очевидці.

Спершу гучні звуки прогриміли близько першої ночі.

Зараз дивляться

А ще орієнтовно за 15 хвилин повторилися знову.

Офіційних коментарів про нічні вибухи поки не надходило.

Нагадаємо, що ввечері 9 січня російський снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу Херсону.

Через влучання спалахнула пожежа в приватному житловому будинку.

За даними заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, загинула одна людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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