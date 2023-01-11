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Факты / Україна

Боевой Leopard для Украины: характеристики и особенности танка

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Украина получит роту боевых танков Leopard от Польши в рамках международной коалиции, сообщил президент Анджей Дуда.

Известно, что Leopard 2A4 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью.

Танк способен развивать скорость до 68 км/ч. Также следует отметить, что танк имеет реверсный ход на уровне 31 км/ч, что имеет огромное значение в ситуации, когда необходимо отойти с поля боя. Кроме того, для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 нужно всего 10 сек.

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Танк Leopard 2A4 — характеристики

  • Экипаж: 4 человека
  • Двигатель: турбированный дизель 1500 л.с.
  • Пушка: 120-мм, длина ствола 44 калибра
  • Вес боевой: 55 т
  • Максимальная скорость: 68 км/ч
  • Скорость заднего хода: до 31 км/ч

Leopard 2

Ходовые характеристики

Ходовые характеристики 55-тонной машины обеспечиваются 1500-сильным 12-цилиндровым турбированным дизелем, который обеспечивает удельную мощность на уровне 27,3 л.с./т, что является очень высоким показателем. Для понимания, у Т-72Б3 – 24,6 л.с./т, а у Т-90М Прорыв – 23,5 л.с./т.

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