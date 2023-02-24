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Факти / Україна

Бойовий Leopard для України: характеристики та особливості танка

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

24 лютого 2023 міністр оборони Польщі Блащак заявив, що польські танки Leopard вже перебувають в Україні.

Факти ICTV розповідають, що відомо про цю техніку та основну характеристику танків.

Відомо, що Leopard 2A4 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху бездоріжжям.

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Танк може розвивати швидкість до 68 км/год. Також слід зазначити, що танк має реверсний хід на рівні 31 км/год, що має велике значення у ситуації, коли необхідно відійти з поля бою. Крім того, для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно лише 10 сек.

Танк Leopard 2A4 – характеристики

  • Екіпаж: 4 особи.
  • Двигун: дизель 1500 к. с.
  • Гармата: 120-мм, довжина ствола 44 калібру.
  • Вага бойова: 55 т.
  • Максимальна швидкість: 68 км/год.
  • Швидкість заднього ходу: до 31 км/год.

Leopard 2

Ходові характеристики

Ходові характеристики 55-тонної машини забезпечуються 1500-сильним 12-циліндровим дизелем, який забезпечує питому потужність на рівні 27,3 к. с./т, що є дуже високим показником. Для розуміння, у Т-72Б3 – 24,6 к. с./т, а у Т-90М Прорив – 23,5 к. с./т.

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