Бойовий Leopard для України: характеристики та особливості танка
24 лютого 2023 міністр оборони Польщі Блащак заявив, що польські танки Leopard вже перебувають в Україні.
Факти ICTV розповідають, що відомо про цю техніку та основну характеристику танків.
Відомо, що Leopard 2A4 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху бездоріжжям.
Танк може розвивати швидкість до 68 км/год. Також слід зазначити, що танк має реверсний хід на рівні 31 км/год, що має велике значення у ситуації, коли необхідно відійти з поля бою. Крім того, для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно лише 10 сек.
Take a closer look at the Leopard 2A7, just one of the advanced systems guarding NATO’s eastern flank. Have you seen our latest video on NATO’s Battlegroups? Learn more here: https://t.co/PVGDlPED1K#DeterandDefend #NATO #DefendEveryInch #Tanks #Military #Leopard #Panzer pic.twitter.com/e55044J8ez
— SHAPE_NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) January 25, 2023
Танк Leopard 2A4 – характеристики
- Екіпаж: 4 особи.
- Двигун: дизель 1500 к. с.
- Гармата: 120-мм, довжина ствола 44 калібру.
- Вага бойова: 55 т.
- Максимальна швидкість: 68 км/год.
- Швидкість заднього ходу: до 31 км/год.
Ходові характеристики
Ходові характеристики 55-тонної машини забезпечуються 1500-сильним 12-циліндровим дизелем, який забезпечує питому потужність на рівні 27,3 к. с./т, що є дуже високим показником. Для розуміння, у Т-72Б3 – 24,6 к. с./т, а у Т-90М Прорив – 23,5 к. с./т.