Бойовий Leopard для України: характеристики та особливості танка

24 лютого 2023 міністр оборони Польщі Блащак заявив, що польські танки Leopard вже перебувають в Україні.

Факти ICTV розповідають, що відомо про цю техніку та основну характеристику танків.

Відомо, що Leopard 2A4 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху бездоріжжям.

Танк може розвивати швидкість до 68 км/год. Також слід зазначити, що танк має реверсний хід на рівні 31 км/год, що має велике значення у ситуації, коли необхідно відійти з поля бою. Крім того, для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно лише 10 сек.

Take a closer look at the Leopard 2A7, just one of the advanced systems guarding NATO’s eastern flank. Have you seen our latest video on NATO’s Battlegroups? Learn more here: https://t.co/PVGDlPED1K#DeterandDefend #NATO #DefendEveryInch #Tanks #Military #Leopard #Panzer pic.twitter.com/e55044J8ez

— SHAPE_NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) January 25, 2023