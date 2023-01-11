На Житомирщине СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП за призывы захватить Киев
В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила прислужника Свято-Покровского женского монастыря УПЦ МП на призывах к захвату Киева.
После вторжения РФ 24 февраля служитель публично поддержал оккупантов и оправдывал их военные преступления.
Мужчина присоединился к Telegram-каналу Русская весна и призвал там оккупантов захватить Киев.
Также он активно писал одобрительные комментарии относительно ракетных ударов России по украинским городам.
— Особенно “отмечал” воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в частности школы и больницы.
В сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделение Сил обороны, — говорится в сообщении.
Также мужчина агитировал людей не присоединяться в ряды защитников Украины.
Обнаруженные данные СБУ передала на комплексную судебную экспертизу, которая показала, что его публикации содержат угрозу государственному суверенитету Украины.
Мужчине сообщили о подозрении в оправдании российской агрессии (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).
Следственные действия пока продолжаются.