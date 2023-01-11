Январь, 11 в 15:24

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила прислужника Свято-Покровского женского монастыря УПЦ МП на призывах к захвату Киева.

После вторжения РФ 24 февраля служитель публично поддержал оккупантов и оправдывал их военные преступления.

Мужчина присоединился к Telegram-каналу Русская весна и призвал там оккупантов захватить Киев.

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Также он активно писал одобрительные комментарии относительно ракетных ударов России по украинским городам.

— Особенно “отмечал” воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в частности школы и больницы. В сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделение Сил обороны, — говорится в сообщении.

Также мужчина агитировал людей не присоединяться в ряды защитников Украины.

Обнаруженные данные СБУ передала на комплексную судебную экспертизу, которая показала, что его публикации содержат угрозу государственному суверенитету Украины.

На Житомирщине СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП за призывы захватить Киев / 6 фотографий

Мужчине сообщили о подозрении в оправдании российской агрессии (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Следственные действия пока продолжаются.