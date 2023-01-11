Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Житомирщине СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП за призывы захватить Киев

Евгения Грейс, редактор ленты
УПЦ МП СБУ
Фото: СБУ

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила прислужника Свято-Покровского женского монастыря УПЦ МП на призывах к захвату Киева. 

После вторжения РФ 24 февраля служитель публично поддержал оккупантов и оправдывал их военные преступления. 

Мужчина присоединился к Telegram-каналу Русская весна и призвал там оккупантов захватить Киев.

Сейчас смотрят

Также он активно писал одобрительные комментарии относительно ракетных ударов России по украинским городам. 

— Особенно “отмечал” воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в частности школы и больницы. 

В сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделение Сил обороны, — говорится в сообщении. 

Также мужчина агитировал людей не присоединяться в ряды защитников Украины.

Обнаруженные данные СБУ передала на комплексную судебную экспертизу, которая показала, что его публикации содержат угрозу государственному суверенитету Украины. 

СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
СБУ УПЦ МП
На Житомирщине СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП за призывы захватить Киев / 6 фотографий

Мужчине сообщили о подозрении в оправдании российской агрессии (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Следственные действия пока продолжаются.

Источник: СБУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка