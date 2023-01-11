Січень, 11 в 15:24

У Житомирській області Служба безпеки України викрила прислужника Свято-Покровського жіночого монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва.

Після вторгнення РФ 24 лютого служитель публічно підтримав окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини.

Чоловік приєднався до Telegram-каналу Русская весна і закликав там окупантів захопити Київ.

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Також він активно писав схвальні коментарі щодо ракетних ударів Росії по українських містах.

– Особливо “відзначав” повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділ Сил оборони, – йдеться у повідомленні.

Також чоловік агітував людей не приєднуватись до лав захисників України.

Виявлені дані СБУ передала на комплексну судову експертизу, яка показала, що його публікації містять загрозу державному суверенітету України.

На Житомирщині СБУ викрила прислужника УПЦ МП за заклики захопити Київ / 6 фотографий

Чоловіку повідомили про підозру у виправданні російської агресії (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Слідчі дії наразі продовжуються.