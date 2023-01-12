Січень, 12 в 7:45

Нездатність російського оборонно-промислового комплексу розв’язати проблему нестачі боєприпасів, швидше за все, завадить армії РФ проводити наступальні операції на сході України у 2023 році.

Про це заявляють американські аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Раніше офіційні особи США та України повідомляли, що щоденна швидкість артилерійського вогню Росії знизилася у деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Зараз дивляться

Тепер росіянам доводиться ощадливо використовувати артилерійські снаряди через скорочення запасів, а також переглядати свою тактику.

Прессекретар Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що влітку 2022 року російські війська виснажили свої запаси 122-мм та 152-мм артилерійських снарядів та інші боєприпаси, припускаючи, що шквал артилерійського вогню призведе до швидших.

За словами Череватого, тепер Росії треба перекидати снаряди з тилових районів Росії та закуповувати додаткові боєприпаси у зарубіжних країнах, щоб компенсувати такий дефіцит, що призводить до зниження ведення боїв на фронті.

Крім того, ЗСУ точково б’ють російськими складами і заважають окупантам розвантажувати боєприпаси поблизу лінії фронту, знижуючи інтенсивність артилерійського вогню ворога.

У Росії джерела також визнають, що значний брак боєприпасів перешкоджає просуванню російських військ, тому треба прискорювати виробництво.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323 добу.