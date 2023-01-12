Бої за Соледар та передача танків Leopard Україні: що відбувається на 323-й день війни (онлайн)
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Група журналістів з американської телекомпанії CNN, які перебувають поблизу Соледара на Донеччині, не бачить ознак того, що українські військові збираються відступати або залишати позиції.
Про це повідомили журналісти з місця подій.
За їхніми словами, вони чули безперервний вогонь важкої артилерії в околицях Соледара.
– Ми перебуваємо приблизно за п’ять миль, сім кілометрів, від місця, де йде бій… Ви можете чути артилерію – більша її частина спрямована в бік міста, – сказав Бен Уедеман із CNN.
Журналісти зазначають, що за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігали спокій, виконуючи свої обов’язки з обслуговування та матеріально-технічного забезпечення, без ознак швидкого відступу або відходу.
Також, за даними CNN, поблизу міста можна було помітити безліч бойових і медичних машин із Польщі, Франції, США, Великої Британії та інших країн Заходу.
На місці також перебував голова цивільної адміністрації Соледарського району, який допомагав роздавати ящики з гуманітарною допомогою місцевим жителям.
Джерело: CNN
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв кадрові перестановки на посаді командувача окупаційними військами РФ в Україні, натякнувши, що Росії доведеться терпіти низку військових поразок до кінця.
Відповідний запис Подоляк опублікував на своїй сторінці у Twitter.
– Змінюй/не змінюй командувачів об’єднаних угруповань, а терпіти доведеться до кінця. Тому що “подобається/не подобається… красуня”, – написав він.
У такий спосіб радник керівника Офісу президента пригадав президенту РФ Володимиру Путіну фразу “подобається – не подобається, терпи, моя красунечко”, яку він вжив напередодні повномасштабної війни щодо зобов’язань України в рамках Мінських угод.