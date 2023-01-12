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Група журналістів з американської телекомпанії CNN, які перебувають поблизу Соледара на Донеччині, не бачить ознак того, що українські військові збираються відступати або залишати позиції.

Про це повідомили журналісти з місця подій.

За їхніми словами, вони чули безперервний вогонь важкої артилерії в околицях Соледара.

– Ми перебуваємо приблизно за п’ять миль, сім кілометрів, від місця, де йде бій… Ви можете чути артилерію – більша її частина спрямована в бік міста, – сказав Бен Уедеман із CNN.

Журналісти зазначають, що за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігали спокій, виконуючи свої обов’язки з обслуговування та матеріально-технічного забезпечення, без ознак швидкого відступу або відходу.

Також, за даними CNN, поблизу міста можна було помітити безліч бойових і медичних машин із Польщі, Франції, США, Великої Британії та інших країн Заходу.

На місці також перебував голова цивільної адміністрації Соледарського району, який допомагав роздавати ящики з гуманітарною допомогою місцевим жителям.

Джерело: CNN