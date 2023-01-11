Почему РФ снизила интенсивность артиллерийских обстрелов: объяснение Череватого

Январь, 11 в 13:44

Снижение артиллерийского огня со стороны российских войск, о чем пишут западные СМИ, связано с безлимитным использованием снарядов еще летом, когда оккупанты надеялись на быстрые результаты.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— За последние сутки на Бахмутском направлении было 249 обстрелов различными видами артиллерии. Но если сравнить с летом, когда россияне не знали, сколько продлится кампания, рассчитывая на более быстрые результаты, они фактически безлимитно использовали снаряды 122-го и 152-го калибров, — пояснил он.

По его словам, сейчас враг сосредоточил силы на конкретных направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Лиманском — “и уже позволить себе постоянный огневой дождь они не могут”.

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— Им уже нужно доставлять боеприпасы с большего расстояния, они ищут их в разных странах, потому что невероятная интенсивность войны, — сказал Череватый, добавив, что ВСУ также постоянно уничтожают вражеские склады и артиллерийские установки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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