“Зонтик” ПВО и дальнобойная артиллерия: Том Купер о самом необходимом оружии для Украины

Январь, 12 в 18:53

Украине для успешного ведения боевых действий и защиты собственных территорий нужны две вещи — “зонтик” ПВО и дальнобойная артиллерия.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил военный эксперт Том Купер.

— Украине нужно две вещи. Первое — “зонтик” ПВО. И второе – это дальнобойная артиллерия. Это означает виды артиллерии с дальностью от 40 км и реактивная артиллерия, такая как HIMARS, с дальностью 70-80 км, – говорит он.

При этом эксперт отметил, что “зонтик” должен быть мобильным, чтобы войска могли перемещать его по линии фронта.

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