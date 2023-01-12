“Зонтик” ПВО и дальнобойная артиллерия: Том Купер о самом необходимом оружии для Украины
Украине для успешного ведения боевых действий и защиты собственных территорий нужны две вещи — “зонтик” ПВО и дальнобойная артиллерия.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил военный эксперт Том Купер.
— Украине нужно две вещи. Первое — “зонтик” ПВО. И второе – это дальнобойная артиллерия. Это означает виды артиллерии с дальностью от 40 км и реактивная артиллерия, такая как HIMARS, с дальностью 70-80 км, – говорит он.
При этом эксперт отметил, что “зонтик” должен быть мобильным, чтобы войска могли перемещать его по линии фронта.
— Если бы Запад был серьезно настроен вооружить Украину наступательной техникой, вы не слышали бы фраз, что вы получите 40 машин Marder и 50 Bradley. Вы бы слышали, что Украина получит две сотни самоходных артиллерийских установок 155 калибра или 30 HIMARS. А кроме этого, 2 тыс. снарядов и ракет. Это было бы обеспечение Украины возможностью наносить удар, — говорит он.