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Факти / Україна

“Парасолька” ППО та далекобійна артилерія: Том Купер про найнеобхіднішу зброю для України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
HIMARS
Фото: Генштаб ЗСУ

Україні для успішного ведення бойових дій та захисту власних територій потрібно дві речі – “парасолька” ППО та далекобійна артилерія.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив військовий експерт Том Купер.

– Україні потрібно дві речі. Перша – “парасолька” ППО. І друге – це далекобійна артилерія, це означає види артилерії з дальністю від 40 км та реактивна артилерія, як-от HIMARS, з дальністю 70-80 км, – говорить він.

Водночас експерт зазначив, що “парасолька” повинна бути мобільною, аби війська могли переміщати її по лінії фронту.

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– Якщо Захід був би серйозно налаштований озброїти Україну наступальною технікою, ви не чули б фраз, що ви отримаєте 40 машин Marder та 50 Bradley. Ви б чули, що Україна отримає дві сотні самохідних  артилерійських установок 155 калібру або 30 HIMARS. А до цього 2 тис. снарядів та ракет. Це було б забезпечення України можливістю завдавати удару, – каже він.

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