“Парасолька” ППО та далекобійна артилерія: Том Купер про найнеобхіднішу зброю для України

Січень, 12 в 18:53

Україні для успішного ведення бойових дій та захисту власних територій потрібно дві речі – “парасолька” ППО та далекобійна артилерія.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив військовий експерт Том Купер.

– Україні потрібно дві речі. Перша – “парасолька” ППО. І друге – це далекобійна артилерія, це означає види артилерії з дальністю від 40 км та реактивна артилерія, як-от HIMARS, з дальністю 70-80 км, – говорить він.

Водночас експерт зазначив, що “парасолька” повинна бути мобільною, аби війська могли переміщати її по лінії фронту.

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