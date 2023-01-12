Январь, 12 в 10:03

На протяжении последних дней наиболее ожесточенные бои идут вокруг Соледара Донецкой области и на подступах к Кременной Луганской области.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что именно линию фронта вблизи последнего города РФ оценила как достаточно уязвимый сектор.

В оборонном ведомстве заявляют, что российское командование почти наверняка с начала 2023 года перебросило к Кременной подразделение 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск.

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А еще до ноября 2022 почти все российские десантники удерживали линию фронта в районе Херсона.

В настоящее время британские разведчики предполагают, что передислоцированные на Донбасс и Юг Украины командиры, вероятно, пытаются использовать воздушно-десантные войска в соответствии с их заявленной миссией, то есть как относительно элитные силы быстрого реагирования.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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