РФ вважає Кремінну своїм вразливим сектором – британська розвідка
Упродовж останніх днів найбільш запеклі бої точаться навколо Соледара Донецької області та на підступах до Кремінної Луганської області.
У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що саме лінію фронту поблизу останнього міста РФ оцінила як досить вразливий сектор.
В оборонному відомстві заявляють, що російське командування майже напевно з початку 2023 року перекинуло до Кремінної підрозділи 76 гвардійської повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних військ.
А ще до листопада 2022 року майже всі російські десантники утримували лінію фронту в районі Херсону.
Нині британські розвідники припускають, що передислоковані на Донбас та Південь України командири, імовірно, намагаються використовувати Повітряно-десантні війська відповідно до їхньої заявленої місії, тобто як відносно елітні сили швидкого реагування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.
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