РФ вважає Кремінну своїм вразливим сектором – британська розвідка

Січень, 12 в 10:03

Упродовж останніх днів найбільш запеклі бої точаться навколо Соледара Донецької області та на підступах до Кремінної Луганської області.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що саме лінію фронту поблизу останнього міста РФ оцінила як досить вразливий сектор.

В оборонному відомстві заявляють, що російське командування майже напевно з початку 2023 року перекинуло до Кремінної підрозділи 76 гвардійської повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних військ.

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А ще до листопада 2022 року майже всі російські десантники утримували лінію фронту в районі Херсону.

Нині британські розвідники припускають, що передислоковані на Донбас та Південь України командири, імовірно, намагаються використовувати Повітряно-десантні війська відповідно до їхньої заявленої місії, тобто як відносно елітні сили швидкого реагування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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