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Факты / Світ

Украинский саммит мира в ООН пройдет в годовщину российского вторжения – посол

Анастасия Гевко, редактор ленты
ООН
Фото: Depositphotos

Посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил, что украинский саммит мира в Организации Объединенных Наций должен пройти в Нью-Йорке в годовщину российского вторжения, 24 февраля.

Об этом Бондарь сказал в интервью Anadolu.

Он добавил, что Украина готова к миру, поэтому президент Зеленский предложил соответствующую формулу из 10 пунктов. В нее вошли такие вопросы, как безопасность Украины и региона в целом, энергетическая, продовольственная безопасность и вывод войск РФ с территории Украины.

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Также посол поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который официально заявил, что Анкара поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации.

Источник: Anadolu

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