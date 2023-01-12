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Український саміт миру в ООН пройде у річницю російського вторгнення – посол

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ООН
Фото: Depositphotos

Посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив, що український саміт миру в Організації Об’єднаних Націй має пройти у Нью-Йорку в річницю російського вторгнення, 24 лютого.

Про це Бондар сказав в інтерв’ю Anadolu.

Він додав, що Україна готова до миру, тож президент Зеленський запропонував відповідну формулу з 10 пунктів. В неї увішли такі питання, як безпека України та регіону в цілому, енергетична, продовольча безпека та виведення військ РФ з території України.

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Також посол подякував міністрові закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Анкара підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації.

Джерело: Anadolu

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