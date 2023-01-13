Январь, 13 в 13:20

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины ежедневно ликвидируют на поле боя около 500 или 600 российских захватчиков. А Украина теряет десятую часть этого.

Об этом Резников сказал в интервью британской телерадиокомпании BBC.

По словам министра, Россия может попытаться собрать силы, боеприпасы и оружие для наступления из районов, которые она уже оккупировала на Юге и Востоке Украины.

Сейчас смотрят

Что касается ситуации на фронте, то Резников отмечает, что ситуация в Соледаре очень сложная, но под контролем. Министр обороны заявил, что в атаках на город используются наемники Вагнера — волна за волной, что привело к большому количеству смертей с российской стороны.

Резников считает, что владелец ЧВК Евгений Пригожин заинтересован в возможной экономической выгоде от захвата Соледара, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.

— Они будут зарабатывать деньги на крови, — сказал он.

При этом глава оборонного ведомства Украины отметил, что любые территориальные приобретения будут иметь для России чрезвычайное символическое значение. Они придут после ряда унизительных неудач, включая хаотичное отступление с северо-восточного района Харькова и уход из Херсона.

Раньше советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Россия могла положить под Бахмутом и Соледаром до 20 тыс. солдат.

Источник: Сухопутные войска ВСУ