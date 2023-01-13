Січень, 13 в 13:20

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України щодня ліквідують на полі бою близько 500 чи 600 російських загарбників. А Україна втрачає десяту частину від цього.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю британській телерадіокомпанії ВВС.

За словами міністра, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на Півдні та Сході України.

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Щодо ситуації на фронті, то Резніков зазначає, що ситуація в Соледарі дуже складна, але під контролем. Міністр оборони заявив, що в атаках на місто використовуються найманці Вагнера – хвиля за хвилею, що призвело до великої кількості втрат із російської сторони.

Резніков вважає, що власник ПВК Євген Пригожин зацікавлений у можливій економічній вигоді від захоплення Соледара, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти.

– Вони зароблятимуть гроші на крові, – сказав він.

Водночас глава оборонного відомства України зазначив, що будь-які територіальні придбання матимуть для Росії надзвичайно символічне значення. Вони прийдуть після низки принизливих невдач, зокрема хаотичного відступу із північно-східного району Харкова та відходу із Херсону.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром на Донеччині до 20 тис. солдатів.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ