Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Резніков: РФ щодня втрачає близько 600 військових, Україна – десяту частину від цього

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Резніков: РФ щодня втрачає близько 600 військових, Україна – десяту частину від цього

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України щодня ліквідують на полі бою близько 500 чи 600 російських загарбників. А Україна втрачає десяту частину від цього.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю британській телерадіокомпанії ВВС.

За словами міністра, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на Півдні та Сході України.

Зараз дивляться

Щодо ситуації на фронті, то Резніков зазначає, що ситуація в Соледарі дуже складна, але під контролем. Міністр оборони заявив, що в атаках на місто використовуються найманці Вагнера – хвиля за хвилею, що призвело до великої кількості втрат із російської сторони.

Резніков вважає, що власник ПВК Євген Пригожин зацікавлений у можливій економічній вигоді від захоплення Соледара, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти.

– Вони зароблятимуть гроші на крові, – сказав він.

Водночас глава оборонного відомства України зазначив, що будь-які територіальні придбання матимуть для Росії надзвичайно символічне значення. Вони прийдуть після низки принизливих невдач, зокрема хаотичного відступу із північно-східного району Харкова та відходу із Херсону.

Читайте
У РФ перебільшують значення Соледару – ISW

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром на Донеччині до 20 тис. солдатів.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Джерело: BBC
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка