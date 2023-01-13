Насчитывают тысячи оккупантов: в ОП назвали ориентировочные потери оккупантов под Бахмутом и Соледаром

Январь, 13 в 9:50

Россия могла положить под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области до 20 тысяч солдат, впрочем, в оккупационной армии погибших не считают.

Об этом в интервью 24 каналу заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что точные цифры ликвидированных оккупантов на направлении пока назвать сложно.

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– Но это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления на Бахмут и Соледар. Они там потери не считают. Для россиян принципиально захватить хотя бы что-нибудь, чтобы можно было две недели говорить о том, что они условно “захватили северную окраину города Соледар”, что они “ведут безумные бои в центре Соледара”, что это “решит вопросы войны и мира” и тогда “Украина падет”, – говорит Подоляк.

Он отметил, что Россия сконцентрировала в районе Соледара почти всю боеспособную группировку. В частности, остатки контрактной армии – спецназ и десантуру.

— Там “тьма” зэков, которым безразлично, куда идти и как воевать. И еще там есть военные из ЧВК Вагнер. То есть Россия сконцентрировала эти войска наряду с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар, — заявил советник главы ОП.

По его словам, россияне “так любят воевать еще с советских времен – концентрируют все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов на одном направлении”.