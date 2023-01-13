Январь, 13 в 11:41

Украина готовится к возможной новой волне наступления российских оккупационных войск. Высшее военно-политическое руководство нашего государства не исключает, что враг может предпринять такую попытку.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Так, разведывательные данные свидетельствуют, что Россия готовится провести очередную волну мобилизации, чтобы набрать живую силу для нового наступления. Параллельно 150 тыс. ранее мобилизованных оккупантов сейчас проходят подготовку на полигонах.

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Попко отметил, что Украина самостоятельно и в сотрудничестве с партнерами постоянно отслеживает ситуацию на фронтах и подготовку РФ к возможному наступлению.

– Угрозу не снимаем, пока идет война и пока прогнозируют новую очередь мобилизации в России. Пока что угроза не снята, – подчеркнул Попко.

Он напомнил, что на территории Беларуси постоянно проходят совместные учения группировки белорусской армии и войск РФ. В то же время украинское командование проводит меры по предупреждению действий агрессора: речь идет о подготовке органов управления, накоплении материально-технических средств, оборудовании территории.

Начальник КГВА прокомментировал и совместные летно-тактические учения белорусских и российских подразделений, которые должны стартовать в Беларуси 16 января. По его словам, их не следует расценивать как прямую угрозу нового наступления на Киев или подготовку массированных ракетных ударов по столице.

– Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси, с массовыми ракетными ударами. Мы можем их ждать в любое время, — объяснил Попко.

Он уточнил, что сейчас благодаря Воздушным силам ВСУ и другим силам противовоздушной обороны создается эшелонированная система защиты, которая поможет предотвратить критические повреждения объектов инфраструктуры.

По данным Пентагона, сейчас нет признаков подготовки нового наступления оккупационных войск с территории Беларуси.

Источник: КГВА