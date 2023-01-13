В Пентагоне оценили возможность наступления российских войск из Беларуси

Январь, 13 в 10:07

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что пока нет признаков подготовки наступления из Беларуси.

По его словам, США продолжают следить за ситуацией в Беларуси.

— Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но сегодня нет признаков каких-то наступательных действий, которые кажутся неизбежными. Но опять же — мы будем продолжать внимательно следить, – сказал он на брифинге.

К слову, ранее военный эксперт Том Купер высказал мнение, что российская группировка в Беларуси недостаточна, чтобы РФ могла пойти в новое наступление на Киев и другие города в феврале.

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Однако 7 января спутник зафиксировал ЗРК С-300/400, ЗРПК Панцирь и другую технику на белорусском военном аэродроме Зябровка в Гомельской области, недалеко от границы с Украиной.