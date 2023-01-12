Может Россия пойти в новое большое наступление и на каких направлениях активизируется — прогноз Тома Купера
Российских группировок в Беларуси недостаточно, чтобы РФ могла пойти в новое наступление на Киев и другие города в феврале.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил военный эксперт Том Купер.
— По крайней мере, раз в неделю появляются сообщения о том, что дополнительные российские войска перебрасывают в Беларусь. Там где-то 13-15 тысяч. Я думаю, что этого мало, чтобы что-нибудь сделать. Вероятно, их отправили в Беларусь, чтобы ВС Беларуси помогли им быть натренированными, натренировать резервистов, в частности, ментально, — рассказывает он.
Кроме того, он считает, что РФ делает это для давления на Украину, чтобы вынуждать ВСУ удерживать их вооруженные группировки.
– Я думаю, что их где-то 5 (группировок РФ, — Ред.) вдоль границы с Беларусью. Вместо того чтобы их отправили на поле боя на Донбасс. Это самый важный момент, — добавляет он.
Также эксперт отметил, что российские войска потеряли свои наступательные возможности, а это означает, что они понесли очень серьезные потери.
– Их лучшие войска и их лучшее вооружение не смогли прорваться через украинскую линию фронта и войти вглубь контролируемых Украиной территорий. Самое большое, что они могут делать это то, что они делают сейчас в Бахмуте, отправляя волну за волной пехоту при поддержке артиллерии. Я имею в виду танки, которые используют как самоходную артиллерию. Россияне понесли такие потери в танках, что они сейчас не могут использовать их по назначению, – говорит он.