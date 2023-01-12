Может Россия пойти в новое большое наступление и на каких направлениях активизируется — прогноз Тома Купера

Январь, 12 в 19:44

Российских группировок в Беларуси недостаточно, чтобы РФ могла пойти в новое наступление на Киев и другие города в феврале.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил военный эксперт Том Купер.

— По крайней мере, раз в неделю появляются сообщения о том, что дополнительные российские войска перебрасывают в Беларусь. Там где-то 13-15 тысяч. Я думаю, что этого мало, чтобы что-нибудь сделать. Вероятно, их отправили в Беларусь, чтобы ВС Беларуси помогли им быть натренированными, натренировать резервистов, в частности, ментально, — рассказывает он.

Кроме того, он считает, что РФ делает это для давления на Украину, чтобы вынуждать ВСУ удерживать их вооруженные группировки.

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– Я думаю, что их где-то 5 (группировок РФ, — Ред.) вдоль границы с Беларусью. Вместо того чтобы их отправили на поле боя на Донбасс. Это самый важный момент, — добавляет он.

Также эксперт отметил, что российские войска потеряли свои наступательные возможности, а это означает, что они понесли очень серьезные потери.