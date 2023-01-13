Січень, 13 в 11:41

Україна готується до можливої нової хвилі наступу російських окупаційних військ. Вище військово-політичне керівництво нашої держави не виключає, що ворог може здійснити таку спробу.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Так, розвідувальні дані свідчать, що Росія готується провести чергову хвилю мобілізації, щоб набрати живу силу для нового наступу. Паралельно 150 тис. раніше мобілізованих окупантів зараз проходять підготовку на полігонах.

Зараз дивляться

Попко зазначив, що Україна самостійно та в співпраці з партнерами постійно відстежує ситуацію на фронтах та підготовку РФ до можливого нового наступу.

– Загрозу не знімаємо, поки триває війна і поки прогнозують нову чергу мобілізації в Росії. Поки що загроза не знята, – наголосив Попко.

Він нагадав, що на території Білорусі постійно проходять спільні навчання угруповання білоруської армії та військ РФ. Водночас українське командування проводить заходи на упередження дій агресора: йдеться про підготовку органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території.

Начальник КМВА прокоментував і спільні льотно-тактичні навчання білоруських та російських підрозділів, які мають стартувати в Білорусі 16 січня. За його словами, їх не варто розцінювати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи підготовку масованих ракетних ударів по столиці.

– Я би не пов’язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території Білорусі, з масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли, – пояснив Попко.

Він уточнив, що зараз завдяки Повітряним силам ЗСУ та іншим силам протиповітряної оборони створюється ешелонована система захисту, яка допоможе запобігти критичним пошкодженням об’єктів інфраструктури.

За даними Пентагону, зараз немає ознак підготовки нового наступу окупаційних військ з території Білорусі.

Джерело: КМВА