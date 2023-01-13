Украинцы за границей. Какую работу предлагают переселенцам и где самые большие зарплаты

Январь, 13 в 14:23

В Европу с начала полномасштабного вторжения России выехало более 17 миллионов украинцев. Большинство из них уже вернулись домой. Но более 7 миллионов наших соотечественников до сих пор на чужбине. Больше всего – в Польше, Чехии и Германии.

Мы пообщались с председателем Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василием Воскобойником и расспросили, на какую работу могут в основном рассчитывать украинцы за границей и сколько им за это платят. А еще пытались выяснить, реально ли их вернуть домой после окончания войны и что для этого нужно сделать.

— Какая сейчас ситуация на европейском рынке труда?

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— Если говорить о рынке труда в Европе, то можно сказать одну простую вещь – нехватка рабочих рук. Сейчас в Европе приблизительно 6 миллионов свободных вакансий. Работа для наших беженцев есть. К примеру, 9 из 10 компаний во Франции говорят, что им не хватает рабочих рук, и они не знают, где их взять. Нехватка рабочих рук и в Польше, потому что наши мужчины, работавшие там, сейчас туда не едут, замену им найти сложно.

– На какую работу они могут рассчитывать?

— Если говорить о наших украинцах, вынужденно выехавших за границу, а это преимущественно женщины с детьми, то больше всего их работает в гостинично-ресторанном бизнесе, на упаковке и складах пищевой промышленности. Без знания языка они могут рассчитывать на обычный физический труд, на то, что они будут получать минимальную заработную плату, выполняя физическую работу – от обычных уборщиц до работниц складов. Это та же физическая работа, которая была и до 2022 года.

К тому же, стоит заметить, что вынужденного убежища в Европе ищут молодые люди трудоспособного возраста. Так, средний возраст украинских беженцев, работающих в Германии, – 37 лет, в Польше – 39 лет. Большинство с высшим образованием.

– На какую зарплату могут рассчитывать трудоустроенные украинцы?

– Трудоустроенные беженцы в Германии зарабатывают в среднем 1467 евро в месяц, а в Польше – 541 евро. Самые большие зарплаты в логистике, транспортной сфере и образовании. В Польше — в торговле и промышленном производстве. В Чехии могут рассчитывать по меньшей мере на 600 евро. К тому же, во всех странах с начала года растет и минимальная зарплата и социальная помощь для украинских беженцев. Больше платит Германия, именно туда и стремится попасть как можно больше украинцев.

Чтобы вы понимали – с 2023 года обычная социальная помощь для людей, которые находятся в Германии, будет составлять 500 евро на человека. И вот что выберет человек – получать социальную помощь в 500 евро или месяц работать на те же деньги в тяжелых условиях? Люди будут выбирать Германию, а не Румынию или Чехию. К тому же та же Германия с 1 января этого года повысила минимальную зарплату до 2080 евро в месяц. В Польше минимальная зарплата будет составлять 3480 злотых, а с 1 июля – 3600 злотых, или почти 30 тысяч гривен.

— Многие эксперты сейчас считают, что после окончания войны начнется серьезная борьба за украинцев, которые сейчас остаются в Европе. Как вы думаете, это так?

– Европа сейчас находится в демографическом кризисе. Всего в странах европейского сообщества в учебные заведения — школы, колледжи, детские сады — пошло 2 миллиона 250 тысяч украинских детей. Только в Германии наших беженцев примерно миллион человек. И из этого миллиона 60% снимают собственное жилье. То есть они не находятся в каких-то пунктах для беженцев. Они уже адаптируются, социализируются на месте. Около 30% стали на учет в местную службу занятости в поисках работы. Как вы думаете, наблюдая такую картину, будут ли те же немцы бороться за наших людей? Ответ – да. Кстати, это будет очень существенный вызов для украинского государства после окончания войны – вернуть украинских беженцев из Европы. Потому что Польша, Чехия, страны Балтии и Германия будут делать все от них зависящее, чтобы сохранить у себя тех людей, которые выехали. Ибо во первых, дети, которые социализируются и изучают местный язык, учатся в местных учебных заведениях, скорее адаптируются и в будущем станут новыми гражданами этих стран. Второй момент – после окончания войны в свои семьи поедут те мужчины, которые сейчас находятся на фронте или не имеют возможности сейчас уехать за границу.

Кроме того, после окончания войны у нас будет очень сложная экономическая ситуация. Конечно, нам будут заходить деньги в страну, я понимаю, что будет инвестирование. Украину будут отстраивать, но это не произойдет за один день. И если по оценкам премьер-министра Шмыгаля, у нас будет до 50% потерянного ВВП, то это значит, что исчезнет 50% предприятий. Это ужас. Людям негде будет работать. У нас уничтожена социальная и жилищная инфраструктура, промышленность. И, конечно, встанет вопрос – куда людям вообще возвращаться. Вернуться можно, но если не будет работы — что делать человеку? К тому же, есть немало городов, которые уничтожены полностью. И людям, которые там жили, вообще некуда возвращаться. Поэтому они пытаются адаптироваться за рубежом.

Все европейские страны будут пытаться удержать украинцев. Потому что недаром раздаются со стороны наших партнеров такие слоганы, что если потребуется, то они еще примут людей. Ибо едут те, кто готов менять свою жизнь. Украинцы не ищут социальной помощи. Они ищут возможность зарабатывать деньги, и это видят на Западе. Поэтому снова подчеркиваю – борьба за украинцев будет очень существенной. И она станет новым вызовом для Украины после окончания войны.

– А что стоит делать, чтобы вернуть украинцев домой? Вопрос только в наличии работы?

— Первое, самое главное – победа. Мы все верим, что война закончится на границах 1991 года. Война окончится. Вопрос – когда? Вопрос – сколько у нас будет уничтожено экономики? Потому что каждый день продолжения военных действий – дополнительно уничтоженная инфраструктура — социальная, жилищная, промышленная. И исходя из этого будем смотреть. Подводить итоги этой войны. После окончания войны все будет зависеть от того, даст ли нам Запад достаточное финансирование для восстановления Украины. Как это будет происходить? Какой путь выберет наш экономический блок в правительстве? Будем ли мы действительно серьезно интегрироваться в европейское сообщество? Какие для нас нарисуют временные рамки вхождения в европейское сообщество? Вопросов много. Тем не менее – мое твердое убеждение – мы не сможем вернуть существенную долю тех украинцев, которые находятся за границей, потому что выезд за границу сейчас – это поиск безопасности, а возвращение – исключительно экономическая категория. Возвращаться будут только тогда, когда увидят, что они смогут получать достаточно денег, чтобы обеспечить свои семьи.

— Какие шаги, по вашему мнению, уже должно предпринимать правительство для восстановления страны?

– Мы не сможем игнорировать последствия войны и плохой демографической ситуации. Если мы понимаем, что у нас будет проблема с возвращением в Украину наших беженцев, то возникает вопрос – что мы будем делать, когда к нам зайдут большие деньги на восстановление? Где будут рабочие руки, которые будут работать на строительных площадках?

Нам не хватало строителей еще до начала полномасштабной войны. Уже сейчас наше правительство должно пересматривать миграционную политику, думать над изменениями в законодательстве. Следует уже сегодня думать о привлечении трудовых мигрантов из других стран, которые помогут восстанавливать Украину. Потому что мы можем оказаться в ситуации, в которой оказались страны Балтии. Когда в них заходили достаточно большие средства со стороны Европы, а им нечем было эти деньги отрабатывать. Не было строителей. Для Украины это большой вызов. Потому что я уверен, что деньги будут, будут большие инфраструктурные проекты. Самый простой из них – это энергоэффективность наших жилых помещений, их утепление, чтобы уменьшить теплопотери. И если что-то делать, то уже нужно это делать. Потому что война закончится, деньги зайдут, и нужно будет отстраивать страну.