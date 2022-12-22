До 7 млн за границей. Шмыгаль спрогнозировал сроки возвращения украинцев домой

Декабрь, 22 в 18:57

Сейчас за границей из-за войны в Украине остаются от 5 до 7 млн наших граждан, но до 90% из них стремятся вернуться домой.

Об этом в интервью сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Мы четко понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной. Для возвращения нужны три составляющие: работа, жилье и безопасность, – сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в Украине сейчас запущена программа єРобота, где функционируют уже более четырех направлений. В частности, это гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц и для перерабатывающих предприятий. Власти страны через фискальные, регуляторные и кредитные стимулы помогают бизнесу создать новые рабочие места.

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– Уменьшить безработицу – это одна из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики, – подчеркнул Шмыгаль.

Относительно второй составляющей жилья, в Украине заработала программа єОселя, с помощью которой сейчас уже выдано почти 300 ипотек. Он подчеркнул, что на следующий год программа будет активно развиваться, ведь в правительстве предусмотрено существенное финансирование этого направления.

– Вся команда при власти во главе с президентом Украины работает над увеличением поставок средств ПВО, – заявил премьер-министр.

Он отметил, что Украина уже получила от партнеров системы NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale и сейчас ожидает SAMP/T. Шмыгаль также напомнил, что во время визита Владимира Зеленского США официально подтвердили будущую передачу Украине систем ПВО Patriot.