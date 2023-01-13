Январь, 13 в 19:05

В немецкой Социал-демократической партии растет недовольство из-за непредоставления Украине танков Leopard 2, в то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражен давлением по этому вопросу.

Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, на закрытом заседании группы депутатов СДПГ 13 января Шольц горячо отстаивал свою позицию по предоставлению танков Leopard Украине, а также жаловался на то, что в этом вопросе все “слишком перегрето”.

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Между тем у некоторых депутатов растет нетерпение в связи с изменением стратегии определенных стран-партнеров.

Так, депутат Майкл Рот отмечает, что военная ситуация в Украине меняется каждый день. Поэтому он считает, что решение по поставкам вооружений нужно принимать как можно быстрее – российский диктатор Владимир Путин планирует новые наступления, и Западу необходимо объединиться.

К ускорению поставок танков призвал и член СДПГ Андреас Шварц. Он добавил, что объявить о поставке необходимо уже на следующей неделе.

– В промышленности достаточно Leopard. Нам не нужно ничего забирать у Бундесвера. Мы должны подготовиться к этому шагу и объявить об этом вместе с нашими партнерами на конференции Рамштайн. Мы должны сделать это, если хотим, чтобы Украина выиграла войну, – рассказал политик.

Сообщается, что Шольц разозлился и выразил мнение, что дискуссию по танкам в Германии используют для нападок на его правительство.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard. После этого Британия тоже анонсировала передачу Украине своих танков – Challenger. Отметим, что для любой передачи танков Leopard Украине необходимо разрешение правительства канцлера Шольца, поскольку именно Германия является страной-производителем.