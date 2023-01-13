Січень, 13 в 19:05

У німецькій Соціал-демократичній партії зростає невдоволення через ненадання Україні танків Leopard 2, в той час як канцлер ФРГ Олаф Шольц роздратований тиском з цього питання.

Про це пише Spiegel.

За даними видання, на закритому засіданні групи депутатів СДПН 13 січня Шольц палко відстоював свою позицію щодо надання танків Leopard Україні, а також скаржився на те, що в цьому питанні все “надто перегріте”.

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Тим часом у деяких депутатів зростає нетерпіння щодо цих танків у зв’язку зі зміною стратегії певних країн-партнерів.

Так, депутат Майкл Рот зазначає, що військова ситуація в Україні змінюється щодня. Через це він наголошує, що рішення щодо постачання озброєнь потрібно ухвалювати щонайшвидше – російський диктатор Володимир Путін планує нові наступи, і Заходу необхідно об’єднатися.

До прискорення постачання танків закликав і член СДПН Андреас Шварц. Він додав, що оголосити про поставку необхідно вже наступного тижня.

– У промисловості достатньо Leopard. Нам не потрібно нічого забирати у Бундесверу. Ми маємо підготуватися до цього кроку та оголосити про це разом з нашими партнерами на конференції Рамштайн. Ми маємо зробити це, якщо хочемо, щоб Україна виграла війну, – розповів політик.

Повідомляється, що Шольц роздратувався і висловив думку, що дискусію щодо танків у Німеччині використовують для нападок на його уряд.

Раніше повідомлялось, що президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв передати Україні роту танків Leopard. Після цього Британія теж анонсувала передачу Україні своїх танків – Challenger. Зазначимо, що для будь-якої передачі танків Leopard Україні потрібен дозвіл уряду канцлера Шольца, оскільки саме Німеччина є країною-виробником.