Январь, 15 в 0:49

Великобритания собирается отправить 12 танков Challenger 2 в Украину для поддержки военных усилий против вторгшихся российских войск.

Об этом пишет телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

По данным издания, предполагается, что Великобритания первоначально поставит украинским военным около дюжины (12) танков.

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Sky News также сообщает, около 60 украинских военнослужащих пройдут обучение в Великобритании касательно того, как управлять танками.

На сегодня у Великобритании имеется всего 227 танков Challenger 2, и многие из них не в состоянии быть задействованными, поскольку любые танки, отправляемые в Украину, должны сопровождаться боеприпасами, запасными частями и возможностью технического обслуживания, отмечает телеканал.

Власти Британии, в том числе британское Минобороны, пока не комментировали эту информацию Sky News. Отметим, что именно этот британский телеканал первым сообщил, что Великобритания планирует передать танки, о чем уже позднее сообщил премьер-министр Риши Сунак.

Помогут ли Украине танки Challenger 2?

Британский военный эксперт, вице-маршал авиации в отставке Шон Белл говорит, что если Украина собирается начать весеннее наступление, то ВСУ “отчаянно нужны танки”.

После объявления о том, что Великобритания собирается предоставить Украине танк Challenger 2, Белл заявил, что если Украина хочет одержать победу в этой войне, ей “необходимо перейти в наступление”.

— Было много разговоров о весеннем наступлении, но если это сработает, им отчаянно нужны танки… У них много танков, но все они — танки бывшего Советского Союза, которые относительно уязвимы, особенно если они собираются атаковать Россию, — заявил он.

По его словам, претендентом для удачного наступления ВСУ являются немецкие танки, судя по всему, говоря о танке Leopard 2. При этом Шон Белл отметил, что именно немцы владеют сертификатом конечного пользователя, и может не одобрить передачу танков другими странами.

— Так что если Великобритания проявит инициативу, это означает, что Германия потенциально последует ее примеру, — заявил вице-маршал авиации в отставке.

Однако военный эксперт также сказал, что проблема с танками заключается в том, что потребуется “много времени”, чтобы обучить на них людей.

— Если они хотят провести это весеннее наступление, им нужно поторопиться с развертыванием, — добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Лондон передаст Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.

По данным телеканала ITV и издания The Sun, Лондон планирует отправить в Украину танковую эскадрилью (12 танков) Challenger 2.

Фото: Mariusz Błaszczak