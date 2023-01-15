Січень, 15 в 0:49

Велика Британія збирається відправити 12 танків Challenger 2 в Україну для підтримки військових зусиль проти російських військ, що вторглися.

Про це пише телеканал Sky News з посиланням на свої джерела.

За даними видання, передбачається, що Великобританія спочатку поставить українським військовим близько дюжини (12) танків.

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Sky News також повідомляє, близько 60 українських військовослужбовців пройдуть навчання у Великій Британії щодо того, як керувати танками.

На сьогодні у Великій Британії є всього 227 танків Challenger 2, і багато хто з них не в змозі бути задіяними, оскільки будь-які танки, що відправляються в Україну, повинні супроводжуватися боєприпасами, запасними частинами і можливістю технічного обслуговування, зазначає телеканал.

Влада Британії, зокрема британське Міноборони, поки що не коментувала цю інформацію Sky News. Зазначимо, що саме цей британський телеканал першим повідомив, що Велика Британія планує передати танки, про що вже пізніше повідомив прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Чи допоможуть Україні танки Challenger 2?

Британський військовий експерт, віце-маршал авіації у відставці Шон Белл каже, що якщо Україна збирається почати весняний наступ, то ЗСУ “відчайдушно потрібні танки”.

Після оголошення про те, що Велика Британія збирається надати Україні танк Challenger 2, Белл заявив, що якщо Україна хоче здобути перемогу в цій війні, їй “необхідно перейти в наступ”.

– Було багато розмов про весняний наступ, але якщо це спрацює, їм відчайдушно потрібні танки… У них багато танків, але всі вони – танки колишнього Радянського Союзу, які відносно вразливі, особливо якщо вони збираються атакувати Росію, – заявив він.

За його словами, претендентом для вдалого наступу ЗСУ є німецькі танки, судячи з усього, маючи на увазі танк Leopard 2. При цьому Шон Белл зазначив, що саме німці володіють сертифікатом кінцевого користувача, і може не схвалити передачу танків іншими країнами.

– Тож якщо Велика Британія проявить ініціативу, це означає, що Німеччина потенційно послідує її прикладу, – заявив віце-маршал авіації у відставці.

Однак військовий експерт також сказав, що проблема з танками полягає в тому, що буде потрібно “багато часу”, щоб навчити на них людей.

– Якщо вони хочуть провести цей весняний наступ, їм потрібно поквапитися з розгортанням, – додав він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що Лондон передасть Києву танки Challenger 2 і додаткові артилерійські системи.

За даними телеканалу ITV і видання The Sun, Лондон планує відправити в Україну танкову ескадрилью (12 танків) Challenger 2.

Фото: Mariusz Błaszczak