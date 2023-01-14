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Факты / Світ / Мировые новости

Великобритания передаст Украине танки Challenger 2

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
танк FV4034 Challenger 2
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Лондон передаст Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что об этом решении британский премьер сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора 14 января.

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— Премьер-министр отметил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в частности путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем, — говорится в сообщении.

Сунак подчеркнул, что он и все правительство Британии будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы скорее оказать такую поддержку, которая позволит Украине воспользоваться преимуществом, выиграть эту войну и обеспечить продолжительный мир.

Сунак и Зеленский обсудили решение других партнеров по военной помощи, в частности предложение Польши передать роту танков Leopard.

Владимир Зеленский отметил, что всегда мощная поддержка со стороны Британии теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам. Он поблагодарил Риши Сунака за решения, “которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров”.

Планы передать Украине боевые танки в правительстве Британии впервые подтвердили 11 января. Спикер Даунинг-стрит, 10 сообщил, что Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса “работать с партнерами” в ближайшие недели, чтобы продвинуться “дальше и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков”.

Подробнее о том, что известно о танках Challenger 2 и какие их характеристики, вы можете ознакомиться в нашем материале.

Источник: Правительство Великобритании

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